Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на слова журналиста Сергея Лямца.

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Так, пять украинских общественных организаций опубликовали так называемый "теневой отчет" к разделу "Правосудие и фундаментальные права" в Отчете Еврокомиссии по Украине, сообщают представители организаций. Отчет, представленный как анализ состояния судебной системы в стране, уже вызвал споры из-за подозрений в его необъективности и возможной предвзятости авторов.

Документ, подготовленный группой неправительственных организаций, называющих себя "коалицией", был передан в Еврокомиссию для учета наряду с официальными отчетами украинского правительства. Однако юристы и представители юридического сообщества выразили сомнения относительно качества и достоверности этого анализа.

Критика со стороны профессионального сообщества

Национальная школа судей Украины уже обнародовала официальное заявление, в котором раскритиковала один из разделов отчета, касающийся подготовки судей. В заявлении говорится о "предвзятых и необъективных оценках", что, по их словам, базируются на недостаточном количестве реальных данных и впечатлениях посторонних лиц, которые никоим образом не изучали предмет, который они якобы анализируют.

Ни один из экспертов не посещал наше учреждение и не пытался проанализировать реальные учебные программы,

– указано в заявлении Национальной школы судей.

Связи между авторами и сомнения в объективности

Критики также отмечают, что авторы отчета тесно связаны между собой личными или профессиональными связями, что может ставить под сомнение объективность отчета. Они указывают на риск того, что документ может отражать не только анализ состояния правосудия, но и личные интересы его авторов, в частности в сфере получения грантового финансирования.

Реакция Еврокомиссии

Несмотря на критику со стороны украинского профессионального сообщества, Еврокомиссия рассматривает "теневой отчет" как часть своего анализа ситуации с реформами в Украине. Это вызывает опасения среди украинских экспертов, что такие отчеты могут искажать реальную картину прогресса в адаптации законодательства к европейским стандартам.

Еврокомиссия не дала немедленного комментария относительно достоверности "теневого отчета" и его влияния на дальнейшие рекомендации для Украины.