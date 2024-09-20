Про це пише УНІАН, посилаючись на слова журналіста Сергія Лямця.

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Так, п'ять українських громадських організацій опублікували так званий "тіньовий звіт" до розділу "Правосуддя та фундаментальні права" у Звіті Єврокомісії щодо України, повідомляють представники організацій. Звіт, представлений як аналіз стану судової системи в країні, вже викликав суперечки через підозри у його необ'єктивності та можливій упередженості авторів.

Документ, підготовлений групою неурядових організацій, що називають себе "коаліцією", було передано до Єврокомісії для врахування поряд з офіційними звітами українського уряду. Однак правники та представники юридичної спільноти висловили сумніви щодо якості та достовірності цього аналізу.

Критика з боку професійної спільноти

Національна школа суддів України вже оприлюднила офіційну заяву, в якій розкритикувала один із розділів звіту, який стосується підготовки суддів. У заяві йдеться про "упереджені та необ'єктивні оцінки", що, за їхніми словами, базуються на недостатній кількості реальних даних та враженнях сторонніх осіб, які жодним чином не вивчали предмет, який вони начебто аналізують.

Жоден з експертів не відвідував нашу установу та не намагався проаналізувати реальні навчальні програми,

– зазначено у заяві Національної школи суддів.

Зв'язки між авторами та сумніви щодо об'єктивності

Критики також зазначають, що автори звіту тісно пов'язані між собою особистими або професійними зв'язками, що може ставити під сумнів об'єктивність звіту. Вони вказують на ризик того, що документ може відображати не лише аналіз стану правосуддя, але й особисті інтереси його авторів, зокрема, у сфері отримання грантового фінансування.

Реакція Єврокомісії

Попри критику з боку української професійної спільноти, Єврокомісія розглядає "тіньовий звіт" як частину свого аналізу ситуації з реформами в Україні. Це викликає побоювання серед українських експертів, що такі звіти можуть спотворювати реальну картину прогресу в адаптації законодавства до європейських стандартів.

Єврокомісія не дала негайного коментаря щодо достовірності "тіньового звіту" та його впливу на подальші рекомендації для України.