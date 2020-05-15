"Теневой премьер" Саакашвили не хочет, чтобы Украина "ходила на поклон" к МВФ
Михаил Саакашвили категорически опроверг, что является "теневым премьером", а также в очередной раз заверил, что имеет целью лишь помогать президенту проводить реформы. Причем делать это, по его мнению, нужно без помощи МВФ.
Не "теневой премьер", а "командный игрок"
Новый глава исполкома Нацсовета реформ Саакашвили в эфире "Право на власть" 14 мая заявил, что "теневым премьер-министром" быть в Украине не намерен.
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Об этом у Саакашвили спросила ведущая: мол, его речь похожа не на слова советника, а на слова "теневого премьера". И бывший президент Грузии ответил так: "Нет. Конечно, нет. Это не совсем корректная интерпретация".
В стране есть премьер и правительство – конкретные. В стране главным генератором изменений может быть только президент. Власть и мандат сейчас только у президента. Я – для того, чтобы помочь ему осуществить свою функцию,
– подчеркнул политик.
И добавил, что не имеет никаких "других амбиций или целей", ведь в первую очередь является "командным игроком".
Об отказе от кредитов МВФ
Интересно, что в этом же эфире Саакашвили отметил следующее: мол, да, Украина сейчас должна работать с МВФ, но Фонд дает "денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги".
Мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. В свое время в Грузии я отказался от услуг МВФ. Думаю, Украина потенциально сильная достаточно, чтобы сделать так же,
– подытожил Саакашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая назначил Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ. Хотя перед тем активно обсуждалась возможность вице-премьерства политика.
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