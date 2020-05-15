"Теневой премьер" Саакашвили не хочет, чтобы Украина "ходила на поклон" к МВФ

Михаил Саакашвили категорически опроверг, что является "теневым премьером", а также в очередной раз заверил, что имеет целью лишь помогать президенту проводить реформы. Причем делать это, по его мнению, нужно без помощи МВФ.

Не "теневой премьер", а "командный игрок"

Новый глава исполкома Нацсовета реформ Саакашвили в эфире " Право на власть " 14 мая заявил, что "теневым премьер-министром" быть в Украине не намерен.

Обратите внимание Противостояние между "слугами народа" и правительством: что скрывается за назначением Саакашвили

Об этом у Саакашвили спросила ведущая: мол, его речь похожа не на слова советника, а на слова "теневого премьера". И бывший президент Грузии ответил так: "Нет. Конечно, нет. Это не совсем корректная интерпретация".

В стране есть премьер и правительство – конкретные. В стране главным генератором изменений может быть только президент. Власть и мандат сейчас только у президента. Я – для того, чтобы помочь ему осуществить свою функцию,

– подчеркнул политик.

И добавил, что не имеет никаких "других амбиций или целей", ведь в первую очередь является "командным игроком".

Об отказе от кредитов МВФ

Интересно, что в этом же эфире Саакашвили отметил следующее: мол, да, Украина сейчас должна работать с МВФ, но Фонд дает "денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги".

Мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. В свое время в Грузии я отказался от услуг МВФ. Думаю, Украина потенциально сильная достаточно, чтобы сделать так же,

– подытожил Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая назначил Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ. Хотя перед тем активно обсуждалась возможность вице-премьерства политика.