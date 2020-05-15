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"Тіньовий прем'єр" Саакашвілі не хоче, щоб Україна "ходила на уклін" до МВФ

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Саакашвілі заявив, що є командним гравцем, а не тіньовим прем'єром
Саакашвілі заявив, що є "командним гравцем", а не "тіньовим прем'єром" / Колаж 24 каналу

Міхеїл Саакашвілі категорично заперечив, що є "тіньовим прем'єром", а також вкотре запевнив, що має на меті лише допомагати президентові проводити реформи. Причому робити це, на його думку, треба без допомоги МВФ.

Не "тіньовий прем'єр", а "командний гравець"

Новий очільник виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі в ефірі "Право на владу" 14 травня заявив, що "тіньовим прем'єр-міністром" бути в Україні не має наміру.

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Про це у Саакашвілі запитала ведуча: мовляв, його промова схожа не на слова радника, а на слова "тіньового прем'єра". І експрезидент Грузії відповів так: "Ні. Авжеж, ні. Це не зовсім коректна інтерпретація".

У країні є прем'єр і уряд – конкретні. У країні головним генератором змін може бути тільки президент. Влада і мандат зараз тільки у президента. Я – для того, щоб допомогти йому здійснити свою функцію,
– наголосив політик.

І додав, що не має жодних "інших амбіцій або цілей", адже у першу чергу є "командним гравцем".

Про відмову від кредитів МВФ

Цікаво, що у цьому ж ефірі Саакашвілі зауважив наступне: мовляв, так, Україна зараз повинна працювати з МВФ, але Фонд дає "грошей рівно стільки, щоб ми просто розраховувалися за зовнішні борги".

Ми через це змушені постійно ходити на уклін. У свій час в Грузії я відмовився від послуг МВФ. Думаю, Україна потенційно сильна достатньо, щоб зробити так само,
– підсумував Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив Міхеіла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ. Хоча перед тим активно мовилося про ймовірне віцепрем'єрство політика.

Саакашвілі
Стосунки Саакашвілі з Україною / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: МВФ Реформи Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики
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