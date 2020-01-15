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      Теневые схемы с ІТ-шниками: СБУ пришла к главе ГНС Верланова

      123 Читати новину українською
      Сергей Верланов / Фото из соцсетей

      Служба безопасности Украины разоблачила недавно назначенных чиновников Государственной налоговой службы на том, что они помогали бизнесменам из сферы ИТ выводить в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно.

      Благодаря преступным действиям чиновников от уплаты налогов в особо крупных размерах уклонялись владельцы некоторых IТ-компаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      По данным СБУ, в схеме участвовали должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины и служащие налоговой службы в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и Киеве.

      Следствие установило, чиновники ДПС вступили в сговор с владельцами IТ-компании, которая разрабатывает программы для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов Украины.

      Для этого использовали более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые путем проведения бестоварных операций и подмене номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам,
      – уточняют в СБУ.

      По данным "Украинской правды", 15 января в нескольких областях у налоговиков проходят обыски. Следственные действия происходят также и у председателя ГНС Сергея Верланова. Как уточнила пресс-секретарь Верланова Елена Демина, у главы ГНС проходят "плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ". Она подчеркнула: никаких обысков у руководства ГНС не происходит.


      В Государственной налоговой службе чиновники выводили в "тень" крупные суммы денег/ фото СБУ

      По данному факту зарегистрировали уголовное производство. Чиновников обвиняют в злоупотреблении властью.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция СБУ Государственная налоговая служба Сергей Верланов
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