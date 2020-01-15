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      Тіньові схеми з ІТ-шниками: СБУ прийшла до глави ДПС Верланова

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      Сергій Верланов / Фото із соцмереж

      Служба безпеки України викрила нещодавно призначених чиновників Державної податкової служби на тому, що вони допомагали бізнесменам зі сфери ІТ виводити в "тінь" понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

      Завдяки злочинним діям чиновників від сплати податків в особливо великих розмірах ухилялися власники деяких ІТ-компаній. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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      За даними СБУ, в схемі брали участь посадові особи департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів ДПС України та службовці податкової служби в Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській і Донецькій областях та Києві.

      Слідство встановило, чиновники ДПС вступили в змову з власниками IТ-компанії, яка розробляє програми для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів України.

      Для цього використовували понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій і підміну номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам,
      – уточнюють в СБУ.

      За даними "Української правди", 15 січня в декількох областях у податківців проходять обшуки. Слідчі дії відбуваються також і у голови ДПС Сергія Верланова. Як уточнила прессекретарка Верланова Олена Дьоміна, у глави ДПС проходять "планові слідчі дії в повній співпраці з керівництвом СБУ". Вона наголосила: жодних обшуків у керівництва ДПС не відбувається.


      У Державній податковій службі чиновники виводили в "тінь" великі суми грошей/ фото СБУ

      За цим фактом вже зареєстрували кримінальне провадження. Чиновників звинувачують у зловживанні владою.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Корупція СБУ Державна податкова служба Сергій Верланов
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