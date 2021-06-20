На конспіративній квартирі, пов'язаній з братом та Павлом Вовком, детективи знайшли неймовірні суми коштів та антикваріат. Меншої ж впізнаваності отримав заступник та права рука Павла Вовка Євгеній Аблов. Те, що Аблов залишається в тіні "слави" свого шефа, видається несправедливим.

К теме Подделал водительские права: как прокурор и киевская судья отмазывались полицейского

У 2013 році Аблов свавільно обмежив право на мирні зібрання учасників Революції Гідності. Саме його рішенням прикривались беркутівці, які жорстоко розганяли Майдан у ніч з 10 на 11 грудня. Порушення Аблова визнала навіть Вища рада правосуддя, але не покарала. Формально – через закінчення строків.

Як пізніше вдалося дізнатись із плівок Національного антикорупційного бюро, таке рішення Аблову, ймовірно, забезпечив Павло Вовк, через домовленості з членкинею ВРП. Та плівки НАБУ показали, що й сам Євгеній Аблов неодноразово допомагав шефу:

впливати на рішення інших суддів;

домовлятися про замовні позови з адвокатами;

отримувати доступ до телефону журналістів;

дискредитувати активістів.

Аблову повідомили про підозру ще у 2019 році

У серпні 2019 року Вовку, Аблову та Погрібніченку вручили повідомлення про підозру у винесенні свідомо неправосудних рішень та впливі на Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Власне судді ОАСК боялись, що не пройдуть кваліфікаційне оцінювання відповідно до закону, тому хотіли через тиск та погрози призначити лояльних їм людей у цей орган.



Аблов звернувся до Печерського суду зі скаргою / Фото "Наші гроші"

Вже у листопаді 2019 року прокуратура завершила розслідування та не може передати справу до суду, поки підозрювані не ознайомляться з матеріалами. Судді з ОАСКу за 1,5 роки не знайшли для цього часу. Звісно, адже весь вільний від захоплення судової влади час, саме цей злочин їм інкримінує НАБУ, вони витрачають на закриття кримінальної справи проти себе.

Так Аблов звернувся до Печерського суду зі скаргою на те, що прокуратура відмовляється закрити провадження. 14 липня цю скаргу мав розглядати Сергій Вовк, який вже приходив на допомогу своїм "друзям" з ОАСК.

Журналісти помітили Аблова на золотистому Porshe

Цікаво, що тоді Аблов знайшов час приїхати до Печерського суду. Журналісти "Слідство. Інфо" помітили його на золотистому Porshe, який суддя не декларує ні на праві власності, ні користування.

Актуально Заместитель председателя ОАСК приехал в суд на золотом Porsche Panamera

Звідки в судді місцевого суду це елітне авто – невідомо. Отримав в подарунок, за послуги чи сам придбав? Звісно у судді була можливість придбати таке авто законно – наприклад, за гроші, виручені від продажу приватизованого службового житла. У 2015 році Аблов через суд приватизував, а в 2016 році продав за 9 мільйонів гривень квартиру в столиці.

Активісти вважають, що ця квартира була подарунком за те саме рішення Аблова по Майдану. А ще суддя декларує мільйонні заощадження невідомого походження. Та в DEJURE в цій історії зацікавило інше: що робив в цей день в Печерському суді Євгеній Аблов?

На розгляд своєї скарги він не з'явився, а з плівок НАБУ вже відомо, що він добре вміє домовлятись про результати розгляду справ з суддями. Чи не вирішувати з Сергієм Вовком результати розгляду свої скарги? Достовірну відповідь на це питання навряд чи можна отримати, але сама поведінка судді створює сумніви в об'єктивному розгляді цієї справи і є неетичною.

Але ймовірно, Аблов не керується етичними принципами, а лише власним збагаченням. Попри численні заощадження, 3 автомобілі у власності та квартири Аблову виявилась замаленькою його зарплата. Як суддя, який не здійснює правосуддя, бо сам не захотів проходити кваліфіцінювання, він отримує приблизно 113 тисяч гривень в місяць. Ця сума включає доплату йому за виконання обов'язків заступника голови суду.



ОАСК з податків мав доплатити Аблову / Фото з фейсбуку Євгенії Моторевської

Та у 2020 році він подав позов на власний суд через те, що оклад йому розраховували неправильно – не з встановленого розміру мінімальної заробітної плати, а з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У травні 2021 року суддя Київського окружного адміністративного суду задовольнила позов Аблова та зобов'язала виплатити йому суму недоотриманої суддівської винагороди з 1 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року.

Читайте также Высший совет правосудия является союзником Павла Вовка, – Жернаков

Це один із тих судів, до якого, відповідно до плівок НАБУ, Аблов уже їздив домовлятись про результати іншої справи. Тож ОАСК з податків мав доплатити Аблову, та справа дійшла до Верховного Суду, який 3 червня вирішив, що рішення суду першої інстанції було незаконним.

Судді неправильно застосували норми закону та не мали збільшувати зарплату Аблова. Очевидно, перемовницьких здібностей Аблова не вистачило, щоб вплинути на суддів Верховного Суду.

Премію "Честь тижня" отримують судді Верховного Суду, які прийняли це рішення – Мирослава Білак, Олена Калашнікова та Жанні Мельник-Томенко. Натомість премію "НЕчесть тижня" отримує заступник голови Окружного адміністративного суду Києва Євгеній Аблов за ймовірний вплив на суддів і членів органів судової влади та жадібність.