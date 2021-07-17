В выходные пункт работает с 10:00 до 15:00. У других центров тоже такой график.

Актуально В Украине сделали уже 4 миллиона прививок против COVID-19: детали

Сейчас в центре есть вакцина CoronaVac.


Центр вакцинации во Львове / Фото Алены Захаровой, 24 канал

Как вакцинироваться

  • Зарегистрироваться на вакцинацию можно в "Дия" или на сайте Helsi. Однако это можно сделать и на месте, сразу в очереди.
  • Следует принести паспорт, а также человек должен иметь заключенную декларацию с семейным врачом.
  • Перед прививкой нужно заполнить определенные документы.


Документы, которые следует заполнить / Фото Алены Захаровой, 24 канал


Документы для заполнения / Фото Алены Захаровой, 24 канал

Где расположены центры вакцинации

  • ТРЦ "Форум Львов" – улица Под Дубом, 7;
  • ТРЦ "Виктория Гарденс" – улица Кульпарковская, 226а;
  • Центр Довженко – проспект Червоной Калины, 81;
  • IQMED Clinic – улица Липовая Аллея, 15;
  • стадион "Арена Львов" – улица Стрыйская, 199;
  • Сенсотека – улица Уласа Самчука, 22.


Центр вакцинации в Spartak / Фото Алены Захаровой, 24 канал


Центр вакцинации / Фото Алены Захаровой, 24 канал