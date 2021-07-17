В выходные пункт работает с 10:00 до 15:00. У других центров тоже такой график.
Актуально В Украине сделали уже 4 миллиона прививок против COVID-19: детали
Сейчас в центре есть вакцина CoronaVac.
Центр вакцинации во Львове / Фото Алены Захаровой, 24 канал
Как вакцинироваться
- Зарегистрироваться на вакцинацию можно в "Дия" или на сайте Helsi. Однако это можно сделать и на месте, сразу в очереди.
- Следует принести паспорт, а также человек должен иметь заключенную декларацию с семейным врачом.
- Перед прививкой нужно заполнить определенные документы.
Документы, которые следует заполнить / Фото Алены Захаровой, 24 канал
Документы для заполнения / Фото Алены Захаровой, 24 канал
Где расположены центры вакцинации
- ТРЦ "Форум Львов" – улица Под Дубом, 7;
- ТРЦ "Виктория Гарденс" – улица Кульпарковская, 226а;
- Центр Довженко – проспект Червоной Калины, 81;
- IQMED Clinic – улица Липовая Аллея, 15;
- стадион "Арена Львов" – улица Стрыйская, 199;
- Сенсотека – улица Уласа Самчука, 22.
Центр вакцинации в Spartak / Фото Алены Захаровой, 24 канал
Центр вакцинации / Фото Алены Захаровой, 24 канал