У вихідні пункт працює з 10:00 до 15:00. В інших центрів теж такий графік.
Актуально В Україні зробили уже 4 мільйони щеплень проти COVID-19: деталі
Наразі у центрі є вакцина CoronaVac.
Центр вакцинації у Львові / Фото Альони Захарової, 24 канал
Як вакцинуватись
- Зареєструватись на вакцинацію можна в "Дії" або на сайті Helsi. Однак це можна зробити й на місці, одразу в черзі.
- Слід принести паспорт, а також людина повинна мати укладену декларацію з сімейним лікарем.
- Перед щепленням потрібно заповнити певні документи.
Документи, які слід заповнити / Фото Альони Захарової, 24 канал
Документи для заповнення / Фото Альони Захарової, 24 канал
Де розташовані інші центри вакцинації
- ТРЦ "Форум Львів" – вулиця Під Дубом, 7;
- ТРЦ "Вікторія Гарденс" – вулиця Кульпарківська, 226а;
- Центр Довженка – проспект Червоної Калини, 81;
- IQMED Clinic – вулиця Липова Алея, 15;
- стадіон "Арена Львів" – вулиця Стрийська, 199;
- Сенсотека – вулиця Уласа Самчука, 22.
Центр вакцинації у Spartak / Фото Альони Захарової, 24 канал
Центр вакцинації / Фото Альони Захарової, 24 канал