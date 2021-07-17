У вихідні пункт працює з 10:00 до 15:00. В інших центрів теж такий графік.

Актуально В Україні зробили уже 4 мільйони щеплень проти COVID-19: деталі

Наразі у центрі є вакцина CoronaVac.



Центр вакцинації у Львові / Фото Альони Захарової, 24 канал

Як вакцинуватись

Зареєструватись на вакцинацію можна в "Дії" або на сайті Helsi. Однак це можна зробити й на місці, одразу в черзі.

Слід принести паспорт, а також людина повинна мати укладену декларацію з сімейним лікарем.

Перед щепленням потрібно заповнити певні документи.



Документи, які слід заповнити / Фото Альони Захарової, 24 канал



Документи для заповнення / Фото Альони Захарової, 24 канал

Де розташовані інші центри вакцинації

ТРЦ "Форум Львів" – вулиця Під Дубом, 7;

ТРЦ "Вікторія Гарденс" – вулиця Кульпарківська, 226а;

Центр Довженка – проспект Червоної Калини, 81;

IQMED Clinic – вулиця Липова Алея, 15;

стадіон "Арена Львів" – вулиця Стрийська, 199;

Сенсотека – вулиця Уласа Самчука, 22.

Зверніть увагу! За інформацією МОЗ, в Україні вже вакцинувались понад 4 мільйони людей. Першу дозу отримали 2 604 860 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 людей.



Центр вакцинації у Spartak / Фото Альони Захарової, 24 канал



Центр вакцинації / Фото Альони Захарової, 24 канал