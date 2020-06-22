Изменение методики: как теперь будут определять, в каких регионах усилить карантин
Решение об усилении карантина в отдельных областях с 22 июня будут принимать местные власти. Регионы, которые нуждаются в жестком карантине, будут определять по новой методике.
Отныне в Украине иначе будут определять, в каких регионах нужно усилить карантин. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства от 17 июня.
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Как будут принимать решения по карантину
Усиливать или ослаблять карантин на местах будет местная власть на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Его же будут принимать по представлению главного государственного санитарного врача региона. Важнейшим критерием будет эпидемиологическая ситуация в регионе.
Карантин теперь будут усиливать в регионах, в которых:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;
- показатель динамики роста случаев COVID-19 – более 10%.
Местные власти теперь смогут усилить или ослабить карантин, в частности
- проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
- работа метро;
- перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
- посещение учреждений дошкольного образования;
- работа культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.
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Что рекомендует правительство
На период действия карантина начинать рабочий день в 10:00 или позже компаниям:
- оптовой и розничной торговли;
- ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;
- почтовой и курьерской деятельности;
- временного размещения и организации питания;
- страховой деятельности, образования;
- оказания социальной помощи;
- искусства, спорта, развлечения и отдыха.
Ввести гибкий режим работы
- органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления;
- предприятиям, учреждениям, организациям (независимо от формы собственности).
Это нужно для того, чтобы ограничить скопление граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы.