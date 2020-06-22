Решение об усилении карантина в отдельных областях с 22 июня будут принимать местные власти. Регионы, которые нуждаются в жестком карантине, будут определять по новой методике.

Отныне в Украине иначе будут определять, в каких регионах нужно усилить карантин. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства от 17 июня.

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Как будут принимать решения по карантину

Усиливать или ослаблять карантин на местах будет местная власть на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Его же будут принимать по представлению главного государственного санитарного врача региона. Важнейшим критерием будет эпидемиологическая ситуация в регионе.

Карантин теперь будут усиливать в регионах, в которых:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 – более 10%.

Местные власти теперь смогут усилить или ослабить карантин, в частности

проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

работа метро;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещение учреждений дошкольного образования;

работа культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

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Что рекомендует правительство

На период действия карантина начинать рабочий день в 10:00 или позже компаниям:

оптовой и розничной торговли;

ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;

почтовой и курьерской деятельности;

временного размещения и организации питания;

страховой деятельности, образования;

оказания социальной помощи;

искусства, спорта, развлечения и отдыха.

Ввести гибкий режим работы

органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления;

предприятиям, учреждениям, организациям (независимо от формы собственности).

Это нужно для того, чтобы ограничить скопление граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы.

Важно! Ранее адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля.