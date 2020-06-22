Зміна методики: як тепер визначатимуть, в яких регіонах посилити карантин
Рішення про посилення карантину в окремих областях з 22 червня прийматиме місцева влада. Регіони, які потребують жорсткішого карантину, визначатимуть за новою методикою.
Відтепер в Україні інакше визначатимуть, в яких регіонах потрібно посилити карантин. Про це йдеться у постанові на сайті уряду від 17 червня.
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Як прийматимуть рішення щодо карантину
Посилювати або послаблювати карантин на місцях буде місцева влада на підставі рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
Його ж ухвалюватимуть за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. Найважливішим критерієм буде епідеміологічна ситуація в регіоні.
Карантин тепер посилюватимуть у регіонах, в яких:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.
Місцева влада тепер зможе посилити або послабити карантин, зокрема
- проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
- діяльності установ, що надають послуги з розміщення;
- роботи метро;
- перевезення пасажирів в усіх видах сполучень;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботи культурних установ, фітнес-центрів та спортзалів.
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Що рекомендує уряд
На період дії карантину розпочинати робочий день о 10:00 або пізніше компаніям:
- гуртової та роздрібної торгівлі;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- поштову та кур’єрську діяльність;
- тимчасове розміщування та організацію харчування;
- страхову діяльність, освіту;
- надання соціальної допомоги;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Ввести гнучкий режим роботи
- органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування;
- підприємствам, установам, організаціям (незалежно від форми власності).
Це потрібно для того, аби обмежити скупчення громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу та з роботи.