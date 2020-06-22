Рішення про посилення карантину в окремих областях з 22 червня прийматиме місцева влада. Регіони, які потребують жорсткішого карантину, визначатимуть за новою методикою.

Відтепер в Україні інакше визначатимуть, в яких регіонах потрібно посилити карантин. Про це йдеться у постанові на сайті уряду від 17 червня.

Читайте також З 22 червня посилюють контроль за дотриманням карантину: за що штрафуватимуть

Як прийматимуть рішення щодо карантину

Посилювати або послаблювати карантин на місцях буде місцева влада на підставі рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Його ж ухвалюватимуть за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. Найважливішим критерієм буде епідеміологічна ситуація в регіоні.

Карантин тепер посилюватимуть у регіонах, в яких:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.

Місцева влада тепер зможе посилити або послабити карантин, зокрема

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності установ, що надають послуги з розміщення;

роботи метро;

перевезення пасажирів в усіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних установ, фітнес-центрів та спортзалів.

Зверніть увагу В Україні 37 241 хворий на COVID-19: за минулу добу зафіксовано 681 випадок

Що рекомендує уряд

На період дії карантину розпочинати робочий день о 10:00 або пізніше компаніям:

гуртової та роздрібної торгівлі;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

поштову та кур’єрську діяльність;

тимчасове розміщування та організацію харчування;

страхову діяльність, освіту;

надання соціальної допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Ввести гнучкий режим роботи

органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування;

підприємствам, установам, організаціям (незалежно від форми власності).

Це потрібно для того, аби обмежити скупчення громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу та з роботи.

Важливо! Раніше адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня.