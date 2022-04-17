Украинский президент в интервью изданию прокомментировал дополнительную помощь от Вашингтона, которую Джо Байден одобрил ранее для отправки в Украину современного вооружения.

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Украина благодарна за помощь, однако требует большего

Конечно, нам нужно больше. Но я рад, что он (Байден – 24 канал) нам сейчас помогает,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что диалог о военной помощи Украине стал более прозрачным. В то же время он подчеркнул, что в общем-то переговоры сложные, потому что есть не так много стран, которые действительно помогают.

Президент отметил, что важнейшим фактором является скорость – чтобы украинские защитники оперативно получили необходимое оружие. Он отверг некоторые беспокойства, которые США и другие страны выразили, что военные Вооруженных Сил не знают, как использовать часть оружия, которую просит страна.

"Мы готовы использовать любой тип оборудования, но его нужно доставить очень быстро", – подчеркнул Зеленский. Он заверил, что есть возможность научиться пользоваться новым оборудованием.

К слову, Зеленский также сообщил, что готов к дипломатическому общению с Россией, чтобы попытаться прекратить войну, но постоянные атаки России на украинцев усложняют это.

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