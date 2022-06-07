Более того, пропагандистка решила теперь быть еще более убедительной, чтобы ее якобы "покаянию" поверили. Для этого решила использовать стальной аргрумент.

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Оправдание пропагандистки

Пропагандистка недавно приезжала в Украину, чем вызвала волну негодования у наших людей. Теперь же говорит, что она украинка и даже намерена сменить фамилию. При этом отважилась даже ответить украинцам на главные вопросы. Она действительно думает, что нам есть дело до нее.

Пропагандистка Кремля говорит, что не требует снимать санкции. Напротив – их, по ее словам, вроде бы недостаточно. Она вдруг прозрела, что война продолжается до сих пор.

Клянется Овсянникова и в том, что не сотрудничает с ФСБ. Даже сравнивает себя с печально известными русскими шпионами Петровым и Башировым, над которым смеется весь мир. Мол, не так же глупа, как они.

Овсянникова хочет сменить фамилию

Более того, она решила даже объяснить, почему ее выпустили из России и сейчас она в Германии. Здесь благодарит Макрона, Зеленского и американских политиков.

Даже клянется Овсянникову, что не является пропагандисткой. Якобы в редакции Первого канала она занималась только международными трансляциями, а не писала пропагандистских текстов и не выпускала их в эфир.

Осмелилась она даже называть войну коллективной ответственностью россиян. Аргументирует, что это не Путин убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе. Это делали конкретные военные преступники.

Что может понравиться в размышлениях Овсянниковой, так это то, что россиян и украинцев она не называет братскими народами. Мол, это фраза Путина, а пути же у наших стран разные.

Под конец своей "исповеди" Овсянникова шокировала, сказав, что она не "хорошая россиянка", а украинка. Более того, по этому поводу она почему-то решила, что украинцам нужна ее поддержка. Выразить ее решила в довольно странной форме, сменив свою фамилию на украинскую. Теперь она хочет быть не Овсянниковой, а Ткачук и говорит, что это ее родная фамилия.

Реакция на приезд Овсянниковой в Одессу

Мария Овсянникова – эксредактор одного из пропагандистских телеканалов России сначала собиралась приехать в Киев, чтобы дать пресс-конференцию. Впрочем, встречу отменили. Впоследствии она сообщила, что была в родной Одессе, что не могло не возмутить всех украинцев. Журналистка опубликовала пост в своем инстаграмме, что "родная Одесса" встретила ее пустыми гостиницами и заминированными пляжами. Также она написала о постоянных обстрелах с российских кораблей.

Представитель областной военной администрации в Одесской области Сергей Братчук отметил , что Овсянникова не является представительницей медийного сообщества, а всего лишь "медиагидотой". По его словам, не видел ее лично в городе и вообще не делает невозможным то, что ее могло и не быть в Одессе.

Медийная экспертка и аналитика Львовского медиафорума Зоя Красовская рассказывала , что есть несколько версий того, что Овсянникова может делать в Украине. Это либо открытое продолжение гибридной войны, либо западные редакции точно не разобрались, кто она на самом деле.

Пропагандистка вроде бы была и в Киеве: смотрите видео