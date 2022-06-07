Ба більше, пропагандистка надумала тепер бути ще більше переконливою, щоб її нібито "покаянню" повірили. Для цього вирішила використати сталевий аргрумент.

До теми "З уст ллється лайно": ведучий 24 каналу розкритикував російську пропагандистку Овсяннікову

Виправдання пропагандистки

Пропагандистка нещодавно приїздила в Україну, чим викликала хвилю обурення в наших людей. Тепер же взагалі каже, що вона українка і навіть має намір змінити прізвище. При цьому наважилась навіть відповісти українцям на головні питання. Вона справді думає, що нам є діло до неї.

Пропагандистка Кремля каже, що не вимагає знімати санкції. Навпаки ж – їх, за її словами, буцімто недостатньо. Вона раптом прозріла, що ж війна триває досі.

Клянеться Овсяннікова й у тому, що нібито не співпрацює з ФСБ. Навіть порівнює себе з сумнозвісними російськими шпигунами Петровим і Башировим, над яким сміється весь світ. Мовляв, не така ж дурна, як вони.

Овсяннікова хоче змінити прізвище

Ба більше, вона вирішила навіть пояснити, чому це її випустили з Росії і зараз вона у Німеччині. Тут дякує Макрону, Зеленському та американським політикам.

Навіть присягається Овсяннікова, що не є пропагандисткою. Нібито в редакції Першого каналу вона лише займалася міжнародними трансляціями, а не писала пропагандистських текстів та не випускала їх в ефір.

Насмілилася вона навіть називати війну колективною відповідальністю росіян. Аргументує, що це ж не Путін вбивав людей у ​​Бучі та бомбив пологовий будинок у Маріуполі. Це робили конкретні воєнні злочинці.

Що може сподобатися у роздумах Овсяннікової, так це те, що росіян і українців вона не називає братніми народами. Мовляв, то фраза Путіна, а шляхи ж у наших країн різні.

Під кінець своєї "сповіді" Овсяннікова геть шокувала, сказавши, що вона не "хороша росіянка", а українка. Ба більше, з цього приводу вона чомусь вирішила, що українцям потрібна її підтримка. Висловити її вирішила у доволі дивній формі, змінивши своє прізвище на українське. Тепер вона хоче бути не Овсяннікова, а Ткачук і каже, що це її рідне прізвище.

Реакція на приїзд Овсяннікової в Одесу

Марія Овсяннікова – ексредакторка одного з пропагандистських телеканалів Росії спершу збиралася приїхати у Київ, аби дати пресконференцію. Втім, зустріч скасували. Згодом вона повідомила, що була в "рідній" Одесі, що не могло не обурити всіх українців. Журналістка опублікувала пост у своєму інстаграмі, що "рідна Одеса" зустріла її порожніми готелями та замінованими пляжами. Також вона написала про постійні обстріли з російських кораблів.

Речник обласної військової адміністрації в Одеській області Сергій Братчук зауважив, що Овсяннікова не є представницею медійної спільноти, а є всього лиш "медіагидотою". За його словами, не бачив її особисто у місті та взагалі не унеможливлює те, що її могло й не бути в Одесі.

Медійна експертка та аналітикиня Львівського медіафоруму Зоя Красовська розповідала, що є кілька версій того, що Овсяннікова може робити в Україні. Це або відкрите продовження гібридної війни, або ж західні редакції точно не розібрались, хто вона така насправді.

Пропагандистка нібито була й у Києві: дивіться відео