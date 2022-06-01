Про це в ефірі 24 каналу заявив ведучий Артем Овдієнко. Він наголосив, що Овсяннікова є однією з тих, хто уособлює російську пропаганду.

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"Їй потрібен цей майданчик, цей скандал, бо заради нього ця російська консерва й існує. Навіть не можна давати майданчик "хорошим русским", бо з їхніх вуст буде литися лайно", – зауважив журналіст.

Як розповів Овдієнко, Овсяннікова тривалий час працювала редакторкою одного з головних пропагандистських телеканалів Росії.

Вона там 10 років працювала й в один момент нібито "прозріла", зрозуміла, що війна – це погано та вийшла позаду ведучої з антивоєнним плакатом,

– розповів журналіст.

Крім того, Овсяннікова виклала в мережу відеозвернення, у якому закликала росіян протестувати проти російської військової агресії в Україні. Втім, як зауважив Овдієнко, така поведінка є спецоперацією, узгодженою з ФСБ.

"Це в принципі неможливо зробити, аби на таке не відреагували за режисерським пультом, щоб це в ефірі показали. Вони могли миттєво запустити сюжет, показати інший ракурс, де б Овсяннікова з плакатом не потрапила в ефір, або навіть вимкнути його", – розповів журналіст.

Чому Овсяннікова – пропагандистка

Марина Овсяннікова з 2003 до 2022 року працювала на державному "Першому каналі" Росії. Після початку повномасштабної війни в Україні вона нібито перервала ефір програми "Время", вибігши з плакатом: "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Через деякий час жінку затримали та оштрафували на 30 тисяч рублів за заклик до незаконних акцій протесту. Після цього Овсяннікова виїхала з Росії. Вже 11 квітня стало відомо, що пропагандистка працюватиме у німецькому виданні Die Welt та братиме участь у підготовці новин про Росію й Україну.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України повідомляв, що після інциденту ексредакторку активно використовують в інформаційно-психологічних операціях Росії. Вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це для просування вигідних для російської сторони тез.

Зокрема, Овсяннікова активно виступає проти колективної відповідальність громадян Росії за війну проти України. Усю відповідальність за агресію вона покладає тільки на Володимира Путіна.

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