Согласно его словам, за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами лежащие на улицах руки. За выстрелы в затылок связанным людям.

Важно Преступления в Буче рассмотрят на заседании Совбеза ООН, – Зеленский о зверствах россиян

"Так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", – сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов следователей, прокуроров и судей.