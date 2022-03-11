Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в национальном эфире заверил украинцев в том, что страну примут в Европейский Союз, сообщает 24 канал.

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Кулеба подчеркнул, что Украина 100% будет в ЕС

С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом Евросоюза,

– отметил Кулеба.

Теперь это только вопрос времени. "Если до начала войны мы гипотетически мечтали, что когда-то станем членом ЕС, то теперь мы однозначно им станем", – заверил министр.

Он добавил, что правительственная команда будет работать, чтобы это произошло как можно быстрее. Высокий авторитет в Европе президента Владимира Зеленского позволит ускорить все процедуры вступления. В то же время Кулеба уточнил, что это не произойдет за день или неделю.

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