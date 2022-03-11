Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире телеканала "Рада".

Внимание Стефанчук поговорит с представителями лидеров G7 о немедленном членстве Украины в ЕС

Украина уже обучена 30 годами наших сотрудничеств с международными партнерами. Мы уже имели Будапештский меморандум, по которому имели все гарантии и ничего не имеем.

– отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что, безусловно, хотелось бы, чтобы любое решение, которое принимается в отношении Украины, было четким в формулировках, терминах, подходах и последствиях за неисполнение.

Поэтому я характеризую вчерашнее решение, не как конечное, его еще будут рассматривать другие европейские институты.

Впрочем, считаю, что направление правильное, но конкретики хотелось бы больше,

– добавил Стефанчук.

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