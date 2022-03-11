Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире телеканала "Рада".
Внимание Стефанчук поговорит с представителями лидеров G7 о немедленном членстве Украины в ЕС
Украина уже обучена 30 годами наших сотрудничеств с международными партнерами. Мы уже имели Будапештский меморандум, по которому имели все гарантии и ничего не имеем.
– отметил Стефанчук.
Он подчеркнул, что, безусловно, хотелось бы, чтобы любое решение, которое принимается в отношении Украины, было четким в формулировках, терминах, подходах и последствиях за неисполнение.
Поэтому я характеризую вчерашнее решение, не как конечное, его еще будут рассматривать другие европейские институты.
Впрочем, считаю, что направление правильное, но конкретики хотелось бы больше,
– добавил Стефанчук.
В ЕС всю ночь обсуждали вступление Украины – смотрите видео