Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в ефірі телеканалу "Рада".

Увага Стефанчук поговорить з представниками лідерів G7 про негайне членство України в ЄС

Україна вже навчена 30 роками наших співпраць з міжнародними партнерами. Ми вже мали Будапештський меморандум, за яким мали всі гарантії і нічого не маємо,

– зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що безперечно хотілось би, щоб будь-яке рішення, яке приймається стосовно України, було чітке у формулюваннях, термінах, підходах і наслідках за невиконання.

Тому я характеризую вчорашнє рішення, не як кінцеве, його ще розглядатимуть інші європейські інституції.

Втім, вважаю, що напрямок правильний, але конкретики хотілось би більше,

– додав Стефанчук.

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