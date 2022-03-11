Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в ефірі телеканалу "Рада".
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Україна вже навчена 30 роками наших співпраць з міжнародними партнерами. Ми вже мали Будапештський меморандум, за яким мали всі гарантії і нічого не маємо,
– зазначив Стефанчук.
Він наголосив, що безперечно хотілось би, щоб будь-яке рішення, яке приймається стосовно України, було чітке у формулюваннях, термінах, підходах і наслідках за невиконання.
Тому я характеризую вчорашнє рішення, не як кінцеве, його ще розглядатимуть інші європейські інституції.
Втім, вважаю, що напрямок правильний, але конкретики хотілось би більше,
– додав Стефанчук.
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