Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также он рассказал о рейтинге Украины по COVID-19 и приоритетах на 2022 год.

Первая часть интервью Изолироваться от мира не получится, – интервью с Виктором Ляшко об Омикроне и будущем COVID-19

О "тысяче Зеленского" для вакцинированных

Президент вышел с инициативой о тысяче гривен за прививки. Я так понимаю, что это и для стимуляции людей, и для поддержки тех индустрий, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Вы не думаете, что это нужно было сделать еще год назад, чтобы предотвратить последствия?

Тут уже вопрос анализа, происходящего в других странах. Вакцинация в Украине началась тогда, когда в некоторых европейских странах уже был высокий процент привитых.

И опять же вакцинация останавливается на определенном проценте. Некоторые люди добровольно пришли, а дальше нужны были мотивирующие вещи.

Денежное вознаграждение ни в одной стране мира не дало прирост. Определенный процент был, но не дало.

Эта тысяча направлена именно на поддержку сфер экономики, которые "проседают" в связи с карантинными ограничениями. Там, где есть массовые мероприятия, но они не могут происходить:

концерты;

креативная индустрия;

спортзалы.

Поэтому эта тысяча будет приходить тем, у кого в "Дия" есть зеленый сертификат. Ее можно использовать, купив либо билет, либо абонемент в спортзал или бассейн. И это тоже польза. И экономику поднимаем, и здоровый образ жизни.

Возможно, кого-то это еще будет стимулировать сделать прививку. Это я тоже не исключаю. Прежде всего тысяча – это поддержка сфер экономики, которые больше всего проседают. И это рациональный подход, поскольку не поддерживаем всех, а лишь тех, кому потребитель отдает предпочтение.

Это еще и стимулирует бизнес обеспечить определенный сервис и работу, чтобы к нему пришел потребитель, который вакцинирован и готовый принести эту тысячу гривен.

Те люди, у которых нет Дия, смогут воспользоваться этой возможностью?

Смогут. Будет несколько этапов. Надо дождаться 19 декабря, когда будет подробнее разъяснение.

Интервью с Виктором Ляшко в программе "Первые лица": смотрите видео