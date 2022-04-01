Об этом глава Николаевской областной военно-гражданской администрации сообщил во время видеообращения, обнародованного в соцсетях 31 марта.

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Чиновник отметил: "Еще день – два и возобновим максимальную производительность. Возобновили уже печати, реестры, списки. Закончим спасательную операцию".

"Перераспределили людей, пересобрали команду, обновили задачи, кое-что сейчас изменим для того, чтобы максимально предоставлять засранцам", – продолжил он.

По театру боевых действий: я все это запомнил. Мы все помним, за своих, за всех отомстим. Так что теперь, ребята, все будет немного по-другому по встрече наших недругов,

– подчеркнул Виталий Ким.

По его словам, в ОВА рассматривают уменьшение раздачи гуманитарных грузов – будут отправлять только в освобожденные села. Планируется помощь бизнесу по логистике упрощать перемещение по области "определенных грузов".

"Линию обороны мы тоже хотим сместить для того, чтобы быть немного увереннее. Увеличилось у нас здесь обстрелов. Каждый раз стреляют, стреляют, хотят нас испугать. Ничего не получится", – добавил глава военной администрации.

Кроме этого, Виталий Ким проинформировал: в Николаев начали возвращаться жители и не только мужчины.