Также в этот день наши защитники смогли успешно отразить очередное наступление оккупантов возле Марьинки. Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за предыдущие сутки.
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Враг усилил силы наступления на город
Мариуполь защищают силами 36-й отдельной бригады морской пехоты. Она действует вместе с подразделениями других составляющих сил обороны Украины. Враги увеличивают количество войск, бросаемых на штурм Мариуполя. Наша разведка даже установила подробности этого усиления.
Осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы военнослужащих в Абхазии,
– отметили в сводке.
Там добавили, что наша армия продолжает вести практически круговую оборону Мариуполя. За день продолжались ожесточенные бои с противником, рассредоточенным в районе нескольких населенных пунктов:
- Изюм;
- Каменка;
- Тихоцкое.
Там нужно было сдержать оккупантов, чтобы не разрешить продвижение в направлениях населенных Славянска и Барвенкового.
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