Заместитель командира "Азова", позывной "Калина" Святослав Пономарь напомнил, что в истории Украины есть очень много кровавых и трагических событий, как Батурин 1708 года, когда московская орда убила около 20 тысяч человек.

Внимание Лещенко разбил фейк, что "Азов" якобы использует синагогу в Умани как состав

Военный подчеркнул, что в городе до сих пор находится более 100 тысяч мирных граждан.

Если наши солдаты не смогут выстоять, то страшно представить, что оккупанты могут сделать с населением Мариуполя,

– отметил военный.

Мы уверены, что операция деблокады Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа, и если она не состоится, это войдет в историю как большой позор и еще один Батурин.