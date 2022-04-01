Також у цей день наші захисники змогли успішно відбити черговий наступ окупантів біля Мар’їнки. Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за попередню добу.

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Ворог підсилив сили наступу на місто

Маріуполь боронять силами 36-ї окремої бригади морської піхоти. Вона діє спільно з підрозділами інших складових сил оборони України. Вороги збільшують кількість військ, яких кидають на штурм Маріуполя. Наша розвідка навіть встановила деталі цього підсилення.

Здійснив нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, що була створена з переміщених з 7-ї військової бази військовослужбовців у Абхазії,

– зазначили у зведенні.

Там долали, що наша армія продовжує вести практично кругову оборону Маріуполя. За день тривали запеклі бої з противником, який розосереджений в районі кількох населених пунктів:

Ізюм;

Кам’янка;

Тихоцьке.

Там треба було стримати окупантів, щоб не дозволити просування в напрямках населених Слов’янська та Барвінкового.

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Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти, спільно з підрозділами інших складових сил оборони України, утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя