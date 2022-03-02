Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины 28 февраля 2022 года из-за военной агрессии России и введения военного положения на всей территории Украины
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Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины,
– говорится в сообщении.
Как продлить срок действия загранпаспорта
Продление срока действия паспортов и вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей осуществляют:
- территориальные органы,
- территориальные подразделения ГМС,
- посольства и консульские учреждения Украины.
В интересах национальной безопасности адреса расположения территориальных подразделений не указаны.