Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів України 28 лютого 2022 року через військову агресію Росії та введення воєнного стану на усій території України

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Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та

підтверджує громадянство України,

– йдеться в повідомленні.

Як продовжити термін дії закордонного паспорта

Продовження терміну дії паспортів та вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників здійснюють:

територіальні органи,

територіальні підрозділи ДМС,

посольства та консульські установи України.

В інтересах національної безпеки адреси розташування територіальних підрозділів не вказані.