Для этого министерство запустило новый раздел в чатботе еВраг, использование которого облегчит поиск и ускорит привлечение к ответственности каждого, кто причастен к геноциду украинского народа.

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Как сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле

Перейдите в чат-бот еВраг с главного экрана Дии или по ссылке https://t.me/evorog_bot. Авторизируйтесь в боте через Дию. Нажмите кнопку "Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле". Выберите город и отправьте всю информацию: геолокацию, фото/видео и описание

В описании нужно указать:

фамилия, имя, отчество оккупанта,

военное подразделение,

его действия в период вторжения и тип преступления (пытки, убийства мирных жителей и т.д.).

Ваша информация поможет разоблачить тех, кто совершал геноцид украинцев.

Пишите во еВраг, чтобы превратить жизнь каждого из них в ад,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Обратите внимание, ранее руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Баник рассказал, что чат-бот еВраг выполняет ту же функцию, что и телеграм-бот Службы безопасности Украины @stop_russian_war_bot. Однако главное его отличие – авторизация через приложение Дия, то есть воспользоваться ботом могут только украинцы.

Обратите внимание – страшные кадры сожженной и разрушенной Бородянки