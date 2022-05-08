Планируется, что этот эксперимент будет действовать 2 года. Такое нововведение должно минимизировать расход времени на оформление документов.

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Заграничный и внутренний паспорта можно оформить одновременно

На заседании 7 мая Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению или обмену паспортов гражданина Украины и зарубежного. Также можно оформить новый паспорт вместо утраченного или украденного.

Продолжаем делать государственные услуги для граждан удобными и быстрыми даже в условиях войны. Утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить загран и внутренний паспорта одновременно,

– отметил Шмыгаль.

Он добавил, что это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов. Это особенно важно в условиях военного времени. Проект прежде всего имеет 2 цели:

усовершенствование предоставления административных услуг в сфере миграции;

минимизация времени для их получения в условиях введения и продления военного положения.

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При пересечении границы лучше иметь загранпаспорт: коротко

Многие украинцы ищут спасения от войны за границей. До недавнего времени они могли заехать в страны Европейского Союза без загранпаспорта.

Однако 18 апреля в Укрзализныце сообщили, что для пересечения границы снова нужно его иметь. Пограничники могут делать исключения только для людей, которые направляются с места боевых действий и имеют документы, удостоверяющие личность.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, пересечение границы – четко регламентированное законодательством. В частности, есть перечень документов, которые для этого нужны. Внутреннего паспорта гражданина Украины в нем нет.

В то же время в МВД заявили, что возможность пересечения границы для украинцев по внутренним паспортам продлили. Это произошло после ракетных атак по Львову и Днепру.

Такое решение приняли, учитывая ситуацию в Украине во время военного положения, когда люди не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт.

Учитывая все эти заявления, пожалуй, стоит его с собой прихватить, чтобы на таможне не возникало непредсказуемых ситуаций.

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