От русской армии остались военные преступления, позор и ненависть

Соответствующее заявление во время вечернего обращения к украинцам на 100-й день войны сделал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства оценил значение словосочетания "вторая армия мира", которое использовали в отношении вооруженных сил России.

Узнайте больше Увольнение – слово нашего будущего, – Зеленский обратился к украинцам на сотый день войны

По словам Зеленского, первоначально словосочетание выглядело угрожающе и опасно. Однако после зверств российских кафиров в Буче, как сказал президент, вызвало только сразу.

А теперь разве что горькую улыбку. Что осталось от нее? От армии, которую называли второй армией мира... Военные преступления, позор и ненависть,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что от "второй армии мира" оставляет после себя цифры: количество обстрелов и погибших мирных людей и детей.

"Когда видишь каждое утро число погибших. Число раненых. Количество обстрелов. Количество ракет. Когда рядом со словом – дети, каждое утро новая цифра. Сегодня – 261. Уже 261 ребенка убило российское вторжение. Ради чего? Нет таких слов, которые могут дать ответ на это вопрос", – резюмировал Зеленский.

К теме – обращение Зеленского на 100-й день войны: смотрите видео