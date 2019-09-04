Теперь вся страна должна работать на заводы Коломойского, – эксперт

Известный олигарх Игорь Коломойский через свои ферросплавные заводы выводит деньги в офшоры.

Об этом 24 каналу рассказал энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

"Продукция Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов продается по заниженным ценам. Разница от выручки, которая могла бы остаться в Украине, выводится в оффшорные юрисдикции. С 2010 по 2017 годы от продажи базовых ферросплавов за границу на оффшорных счетах Коломойского осело около 2,75 миллиарда долларов", – говорит Марунич.

Эксперт замечает: косвенно Коломойский не доплачивает налоги в Госбюджет Украины. При этом, отмечает специалист, олигарх, пользуясь лазейками в законодательстве, лоббистскими возможностями, получил определенные преференции для своих предприятий.

Ферросплавные заводы – крупные потребители электроэнергии. Предприятия, контролируемые Коломойским, через суд добились снижения тарифа "Укрэнерго" на распределение электроэнергии. В результате предприятия олигарха платят меньше, чем другие. А есть, к примеру, электростанции, которым надо функционировать. В частности, уголь покупать. Не может вся страна работать на ферросплавные заводы Коломойского,

– отмечает Марунич.

Подробнее об этом читайте в статье "Железная логика олигарха Коломойского: доходы прячем, налоги не платим".