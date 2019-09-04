Тепер вся країна має працювати на заводи Коломойського, – експерт
Відомий олігарх Ігор Коломойський через свої феросплавні заводи виводить гроші в офшори.
Про це 24 каналу розповів енергетичний експерт Дмитро Марунич.
"Продукція Нікопольського і Запорізького феросплавних заводів продається за заниженими цінами. Різниця від виручки, яка б могла залишитися в Україні, виводиться в офшорні юрисдикції. З 2010 по 2017 роки від продажу базових феросплавів за кордон на офшорних рахунках Коломойського осіло близько 2,75 мільярда доларів", – говорить Марунич.
Експерт зауважує: опосередковано Коломойський не доплачує податки до Держбюджету України. При цьому, наголошує фахівець, олігарх, користуючись лазівками в законодавстві, лобістськими можливостями, отримав певні преференції для своїх підприємств.
Феросплавні заводи – великі споживачі електроенергії. Підприємства, контрольовані Коломойським, через суд домоглися зниження тарифу "Укренерго" на розподіл електроенергії. В результаті підприємства олігарха платять менше, ніж інші. А є, приміром, електростанції, яким треба функціонувати. Зокрема, вугілля купувати. Не може вся країна працювати на феросплавні заводи Коломойського,
– наголошує Марунич.
Детальніше про це читайте у статті "Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо".