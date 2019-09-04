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      Тепер вся країна має працювати на заводи Коломойського, – експерт

      254 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / 5.ua

      Відомий олігарх Ігор Коломойський через свої феросплавні заводи виводить гроші в офшори.

      Про це 24 каналу розповів енергетичний експерт Дмитро Марунич.

      "Продукція Нікопольського і Запорізького феросплавних заводів продається за заниженими цінами. Різниця від виручки, яка б могла залишитися в Україні, виводиться в офшорні юрисдикції. З 2010 по 2017 роки від продажу базових феросплавів за кордон на офшорних рахунках Коломойського осіло близько 2,75 мільярда доларів", – говорить Марунич.

      Експерт зауважує: опосередковано Коломойський не доплачує податки до Держбюджету України. При цьому, наголошує фахівець, олігарх, користуючись лазівками в законодавстві, лобістськими можливостями, отримав певні преференції для своїх підприємств.

      Феросплавні заводи – великі споживачі електроенергії. Підприємства, контрольовані Коломойським, через суд домоглися зниження тарифу "Укренерго" на розподіл електроенергії. В результаті підприємства олігарха платять менше, ніж інші. А є, приміром, електростанції, яким треба функціонувати. Зокрема, вугілля купувати. Не може вся країна працювати на феросплавні заводи Коломойського,
      – наголошує Марунич.

      Детальніше про це читайте у статті "Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо".

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      Теги: Ігор Коломойський Новини політики Фінанси Бюджет Енергетика Електроенергія
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