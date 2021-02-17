Проблема нехватки угля на украинских тепловых электростанциях еще больше обострилась за прошедшие сутки.

Да, за 16 февраля на склады ТЭС и ТЭЦ поступило 58,6 тыс. т. угля всех марок и за этот же день было потрачено 77,8 тыс. т. То есть запасы уменьшились еще на 20 тыс. т.

Согласно утвержденному правительством нормативу на утро 17 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 1,038 т. угля, а было только 414,4 тыс. т.

По данным оператора объединенной энергосистемы НЭК "Укрэнерго", опубликованным 17 февраля, 4 энергоблока уже пришлось отключить от энергосистемы из-за отсутствия угля, необходимого для их работы.

Это 2 энергоблока Змиевской ТЭС, что входит в госкомпанию ПАО "Центрэнерго" и 2 энергоблока Запорожской ТЭС, входит в ДТЭК Рината Ахметова.

Кроме того, еще 13 энергоблоков ТЭС ранее уже были остановлены на аварийный ремонт. Итого 17 энергоблоков ТЭС не могут производить электроэнергию в разгар отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что запасов угля на украинских ТЭС хватит еще на несколько дней работы. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, этой ситуации только импорт электроэнергии из Беларуси и России позволяет избежать веерных отключений электроэнергии.