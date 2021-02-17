Проблема нестачі вугілля на українських теплових електростанціях ще більше загострилася за минулу добу.

Так, за 16 лютого на склади ТЕС і ТЕЦ надійшло 58,6 тис. т. вугілля всіх марок і за цю ж добу було витрачено 77,8 тис. т. Тобто запаси зменшилися ще на 20 тис. т.

Згідно із затвердженим урядом нормативом на ранок 17 лютого на складах ТЕС і ТЕЦ має бути 1,038 млн т. вугілля, а було тільки 414,4 тис. т.

За даними оператора об'єднаної енергосистеми НЕК "Укренерго", опублікованими 17 лютого, 4 енергоблоки вже довелося відключити від енергосистеми через відсутність вугілля, необхідного для їх роботи.

Це 2 енергоблоки Зміївської ТЕС, що входить в держкомпанію ПАТ "Центренерго" і 2 енергоблоки Запорізької ТЕС, що входить в ДТЕК Ріната Ахметова.

Крім того, ще 13 енергоблоків ТЕС раніше вже були зупинені на аварійний ремонт. Разом 17 енергоблоків ТЕС не можуть виробляти електроенергію в розпал опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що запасів вугілля на українських ТЕС вистачить ще на кілька днів роботи. За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, цій ситуації тільки імпорт електроенергії з Білорусі та Росії дозволяє уникнути віялових відключень електроенергії.