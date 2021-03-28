Теракт в церкви в Индонезии: число жертв возросло
В Макасаре, что в Индонезии, 28 марта произошел взрыв возле церкви. Количество пострадавших возросло с 10 до 14. Их госпитализировали.
Источник:Интерфакс-Украина
Ранее сообщали, что один террорист-смертник, прорвавшийся к церкви, погиб на месте. Однако по последним сообщениям полиции, через главные ворота храма пытались проехать на мотоцикле двое людей.
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Мотоцикл полностью разрушило. Кстати, в католической церкви тогда проходила служба к Вербному воскресенью.
Людей просят не выходить
Так, власти призвали людей воздержаться от посещения мест массового скопления людей из-за теракта в церкви.
Заметим, сейчас полиция выясняет обстоятельства.
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