В Макасаре, что в Индонезии, 28 марта произошел взрыв возле церкви. Количество пострадавших возросло с 10 до 14. Их госпитализировали.

Ранее сообщали, что один террорист-смертник, прорвавшийся к церкви, погиб на месте. Однако по последним сообщениям полиции, через главные ворота храма пытались проехать на мотоцикле двое людей.

Важно В Индонезии на католическую церковь напал террорист-смертник: фото

Мотоцикл полностью разрушило. Кстати, в католической церкви тогда проходила служба к Вербному воскресенью.

Людей просят не выходить

Так, власти призвали людей воздержаться от посещения мест массового скопления людей из-за теракта в церкви.

Заметим, сейчас полиция выясняет обстоятельства.

Обратите внимание! Макасар – большой портовый город в Индонезии на острове Сулавеси. Там живут около 1,3 миллиона человек.