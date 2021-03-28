У Макасарі, що в Індонезїі, 28 березня стався вибух біля церкви. Кількість постраждалих зросла з 10 до 14. Їх госпіталізували.

Раніше повідомляли, що один терорист-смертник, який прорвався до церкви, загинув на місці. Однак за останніми повідомленнями поліції, через головні ворота храму намагались проїхати на мотоциклі двоє людей.

Важливо В Індонезії на католицьку церкву напав терорист-смертник: фото