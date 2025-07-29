Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Владислава Андрианова Рамини в интервью журналистке Рамини Эсхакзай.

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Что воин рассказал об аде в Еленовке?

По словам бойца, сразу после попадания в колонию украинцев разместили в переполненных бараках без надлежащих условий. Вода была только технической, ее привозили пожарные машины, питания не хватало даже для выживания. Люди теряли сознание во время ежедневных проверок.

Также Андрианов вспомнил ночь теракта. За день-два до взрыва их внезапно переселили в другой барак – 200 человек. Потом российские надзиратели сказали, чтобы ночью больше одного человека в туалет не ходили, чтобы это количество людей было максимально сохранено внутри помещения. Никто не объяснял причин.

Я понял, что здесь что-то взорвалось. Сначала все думали, что это действительно прилет, но потом, когда мы посмотрели на последствия, поняли, что это был подрыв изнутри,

– рассказал воин.

Он добавил, что уцелевшие после взрыва не имели ни аптечек, ни турникетов. Медицинская помощь не поступала часами, а раненые истекали кровью прямо на бетонном полу.

"Это была самая страшная ночь в моей жизни. Даже страшнее Мариуполя", – подытожил воин.