Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Владислава Андріанова Раміні в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

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Що воїн розповів про пекло в Оленівці?

За словами бійця, одразу після потрапляння в колонію українців розмістили в переповнених бараках без належних умов. Вода була лише технічною, її привозили пожежні машини, харчування не вистачало навіть для виживання. Люди непритомніли під час щоденних перевірок.

Також Андріанов згадав ніч теракту. За день-два до вибуху їх раптово переселили в інший барак – 200 людей. Потім російські наглядачі сказали, щоб вночі більше однієї людини в туалет не ходили, щоб ця кількість людей була максимально збережена всередині приміщення. Ніхто не пояснював причин.

Я зрозумів, що тут щось вибухнуло. Спочатку всі думали, що це дійсно прильот, але потім, коли ми подивилися на наслідки, зрозуміли, що це був підрив зсередини,

– розповів воїн.

Він додав, що вцілілі після вибуху не мали ані аптечок, ані турнікетів. Медична допомога не надходила годинами, а поранені стікали кров'ю просто на бетонній підлозі.

"Це була найстрашніша ніч у моєму житті. Навіть страшніша за Маріуполь", – підсумував воїн.