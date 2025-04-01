Обоих предателей задержали "на горячем". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Целями террористов были внедорожник МВГ и здание ТЦК

Было установлено, что первой целью террористов был пикап мобильной огневой группы ВСУ. Они должны были под авто подложить самодельное взрывное устройство и взорвать его, осуществив вызов телефон, что прикрепили к взрывчатке.

Следующим заданием агентов был теракт возле ТЦК в Никопольском районе.

Оба агента были задержаны, когда они снарядили СВП и провели доразведку вблизи первой "цели" – пикапа мобильной огневой группы,

– рассказали в СБУ.

Во время задержания у злоумышленников нашли 3 килограмма взрывчатого вещества с детонатором. Все это они спрятали в пластмассовую канистру с металлическими гайками.

Следствие установило, что оба вражеских агентов были местными жителями. Один из них к тому же – рецидивист, ранее судимый за кражи.

На крючок российских спецслужб мужчины попали, в поисках "легких" денег в телеграмм-каналах.

Сейчас им вручили подозрение по факту подготовки теракта. За это преступление предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.