Обоих предателей задержали "на горячем". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Целями террористов были внедорожник МВГ и здание ТЦК
Было установлено, что первой целью террористов был пикап мобильной огневой группы ВСУ. Они должны были под авто подложить самодельное взрывное устройство и взорвать его, осуществив вызов телефон, что прикрепили к взрывчатке.
Следующим заданием агентов был теракт возле ТЦК в Никопольском районе.
Оба агента были задержаны, когда они снарядили СВП и провели доразведку вблизи первой "цели" – пикапа мобильной огневой группы,
– рассказали в СБУ.
Во время задержания у злоумышленников нашли 3 килограмма взрывчатого вещества с детонатором. Все это они спрятали в пластмассовую канистру с металлическими гайками.
Следствие установило, что оба вражеских агентов были местными жителями. Один из них к тому же – рецидивист, ранее судимый за кражи.
На крючок российских спецслужб мужчины попали, в поисках "легких" денег в телеграмм-каналах.
Сейчас им вручили подозрение по факту подготовки теракта. За это преступление предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.