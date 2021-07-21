Казанского стрелка признали неуравновешенным: он находится в психиатрической больнице

21 июля 2021 , 17:10
Читати новину українською

Источник:

ОНК

Стрелка из Казани Ильназа Галявиева, устроившего теракт в школе, признали психически неуравновешенным. Экспертиза показала, что на момент совершения преступления он не контролировал свои действия.

Сейчас Галявиев находится в психиатрической больнице СИЗО-2 в Москве. Такую информацию предоставил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

К теме Виноваты родители, – в России сделали циничное заявление по теракту в школе Казани

В то же время в Следственном комитете сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза еще не завершилась.

К слову. Ранее сообщали, что Галявиев готовил нападение еще с марта – то есть больше, чем месяц. После этого он планировал совершить самоубийство.

Казанская трагедия: коротко о главном

  • Теракт произошел 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани. Как известно, 19-летний Галявиев, который и устроил стрельбу, ранее там учился.
  • Трагедия получила огласку, ведь привела к гибели 7 детей и 2 педагов. Одна из них закрывала своим телом детей. Еще более 20 человек пострадали.
  • Сам стрелок объяснял, что якобы "осознал себя богом", внезапно всех возненавидел, поэтому и решил убить.
  • Срок ареста Галявиева продлили до октября. По данным Следственного комитета, у Галявиева также диагностировали "заболевания головного мозга".
Автор: Тетяна Пасічник