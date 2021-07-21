Казанського стрілка визнали неврівноваженим: він перебуває у психіатричній лікарні
21 липня 2021 , 17:07Читать новость на русском
Джерело:ОНК
Стрілка з Казані Ільназа Галявієва, який влаштував теракт у школі, визнали психічно неврівноваженим. Експертиза показала, що на момент скоєння злочину він не контролював свої дії.
Зараз Галявієв перебуває у психіатричній лікарні СІЗО-2 в Москві. Таку інформацію надав відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников.
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Водночас у Слідчому комітеті повідомили, що психолого-психіатрична експертиза Галявієва ще не завершилася.До слова. Раніше повідомляли, що Галявієв готував напад ще з березня – тобто більше, ніж місяць. Після цього він планував скоїти самогубство.
Казанська трагедія: коротко про головне
- Теракт трапився 11 травня 2021 року в гімназії №175 в Казані. Як відомо, 19-річний Галявієв, який і влаштував стрілянину, раніше там навчався.
- Трагедія набула великого розголосу, адже призвела до загибелі 7 дітей і 2 педагогинь. Одна з них закривала своїм тілом дітей. Ще понад 20 людей постраждали.
- Сам стрілок пояснював, що нібито "усвідомив себе богом", раптово всіх зненавидів, тому й вирішив вбити.
- Термін арешту Галявієва продовжили до жовтня. За даними Слідчого комітету, у Галявієва також діагностували "захворювання головного мозку".