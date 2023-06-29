Об этом пишет эксперт Тарас Загородний. Он отмечает, что такая работа спецслужб позволяет избежать новых терактов на объектах с массовым скоплением людей.

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Важно наказание данного конкретного отброса. Из показаний очевидно, что он прекрасно видел сколько в кафе мирных людей и не мог не понимать, какие могут быть последствия его действий. Но самое главное – это предостережение для других российских приспешников, что наказание неотвратимо!,

– считает политолог.

По мнению Загороднего, еще один важный аспект этого дела – юридический.

Ракета убила и ранила десятки жителей Краматорска. Действия россиян являются безусловным военным преступлением. А задержанный агент ГРУ – еще один важный свидетель этих преступлений. Знаю, что в Службе ведут большую юридическую работу и продолжают сбор доказательств для международных судов,

– акцентирует эксперт.

"Уже установлено, что агент должен был передавать и другие локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением людей. Не думаю, что это создание остановили бы детские смерти или горе земляков. Поэтому уверен – быстрое задержание предателя позволило избежать новых жертв", – резюмирует Загородний.

Напомним ранее стало известно, что контрразведка СБУ на следующий день после ракетного удара по кафе в центре Краматорска задержала российского наводчика. Корректирующим удар по мирным жителям оказался "расконсервированный" агент главного управления Генштаба Вооруженных сил России (более известного как ГРУ).