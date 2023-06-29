Про це пише експерт Тарас Загородній. Він наголошує, що така робота спецслужб дозволяє уникнути нових терактів на об’єктах з масовим скупченням людей

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Важливе покарання даного конкретного покидька. З показів очевидно, що він чудово бачив скільки в кафе мирних людей і не міг не розуміти, які можуть бути наслідки його дій. Але найголовніше – це застереження для інших російських поплічників, що покарання невідворотне!,

– вважає політолог.

На думку Загороднього, ще один важливий аспект цієї справи – юридичний.

Ракета вбила і поранила десятки мешканців Краматорська. Дії росіян є безумовним воєнним злочином. А затриманий агент ГРУ – ще один важливий свідок цих злочинів. Знаю, що в Службі ведуть велику юридичну роботу і продовжують збір доказів для міжнародних судів,

– акцентує експерт.

"Вже встановлено, що агент мав передавати і інші локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням людей. Не думаю, що це створіння зупинили би дитячі смерті чи горе земляків. Тому певен – швидке затримання зрадника дозволило уникнути нових жертв", – резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше стало відомо, що контррозвідка СБУ на наступний день після ракетного удару по кафе в центрі Краматорська затримала російського навідника. Коригувальником удару по мирних мешканцях виявився "розконсервований" агент головного управління Генштабу Збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ).