О чем говорил президент

Сегодня прежде всего стоит отметить две наши боевые бригады: 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, воюющую на Покровском направлении, и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая воюет на Торецком направлении. Обе наши бригады за эту неделю и за многие другие недели этой войны проявили себя очень сильно, чрезвычайно результативно. Воины, я благодарю вас за вашу стойкость и за умение уничтожать оккупанта именно так, как нужно для сохранения Украины.

Также хочу отметить сегодня наших воинов, которые обеспечивают украинскую дальнобойность. А именно – 9-й департамент ГУР: меткость на дистанции почти 1800 километров от нашей границы. Действительно очень весомо! Спасибо вам за это.