Теракт в Киеве: полицейских, которые сбежали во время стрельбы, отстранили от обязанностей

В субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева произошел теракт, в результате которого погибли шесть человек. Сотрудников полиции, которые якобы оставили людей во время стрельбы, отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Что произошло на месте стрельбы?

Иван Выговский заявил, что по поручению министра внутренних дел Игоря Клименко уже начато служебное расследование относительно действий патрульных полицейских на месте стрельбы в столице.

На период проверки правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели,

– добавил глава Нацполиции.

Также он сообщил, что собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований. По словам Выговского, полиция заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании и обещает проинформировать общество о его результатах в ближайшее время.

Напомним, 19 апреля в сети появилось видео, на котором видно, что двое правоохранителей, которые, очевидно, прибыли на вызов относительно теракта на Демеевской в Киеве 18 апреля, просто сбежали с места происшествия после первых выстрелов нападающего из оружия.

Утверждается, что в этот момент без защиты и помощи остались гражданские, в частности ребенок, который был вынужден самостоятельно спасаться. Также на записи видно, что одному из взрослых мужчин выжить не удалось.

