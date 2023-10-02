По данным турецкого министерства, операцию провели в 21:00 1 октября. Там уточнили об уничтожении 20 целей.

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Для выживания и безопасности нашей страны и нации борьба с терроризмом будет продолжаться решительно, пока не останется ни одного террориста,

– заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

По их данным, ориентировочно в 21 часов 1 октября турецкие вооруженные силы поразили пещеры, укрытия и склады в регионах Метина, Хакурк, Кандил и Гара на севере Ирака, которые, как считает ведомство, контролируются террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана (PKK) и Союзом общин Курдистана (KCK).

"В общей сложности было уничтожено 20 целей", – заявили в министерстве.

Турция, комментируя свои действия, отметила, что:

сделала это в соответствии с правом на самооборону, которое предусматривает статья 5 устава ООН, чтобы прекратить террористические нападения и обезопасить свою границу;

приняла все меры, чтобы избежать поражения гражданских, исторических и культурных ценностей, а также окружающей среды.

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