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      Теракт в Лондоне: "Исламское государство" взяло на себя ответственность

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      Теракт в Лондоне / independent.co.uk

      "Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню, которая произошла накануне в Лондоне. Никаких деталей и доказательств террористы не предоставили.

      Поэтому вполне вероятно, что их заявление базируется на сообщениях СМИ, а не на непосредственном общении с нападающим, сообщает Independent.

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      Сам 20-летний Судеш Амман, который совершил нападение, ранее заявлял, что одобряет действия "Исламского государства" и распространял в интернете информацию, связанную с террористической группой "Аль-Каида". Известно, что мужчина действовал в ответ на призыв атаковать "ИГ" со стороны стран коалиции.

      Теракт в Лондоні
      Полиция застрелила Судеша Аммана

      Отметим, что в 2018 году его на три года и четыре месяца отправили за решетку за распространение террористических материалов и сбор информации, полезной для террористических атак. За несколько дней до нападения он вышел из тюрьмы, отбыв лишь половину срока ареста.

      Что известно о резне в Лондоне

      Нападение произошло вечером в воскресенье, 2 февраля. Мужчина с ножом напал на прохожих людей и наносил ножевые ранения. Пострадали двое. Самого же злоумышленника полиция застрелила, а его действия квалифицировали как теракт.

      Нападение на прохожих в Лондоне: смотрите видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Великобритания Исламское государство Европа Постраждалі Теракт
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