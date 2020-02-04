Теракт в Лондоне: "Исламское государство" взяло на себя ответственность

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню, которая произошла накануне в Лондоне. Никаких деталей и доказательств террористы не предоставили.

Поэтому вполне вероятно, что их заявление базируется на сообщениях СМИ, а не на непосредственном общении с нападающим, сообщает Independent.

Читайте также: В американском университете стрелок убил двух человек

Сам 20-летний Судеш Амман, который совершил нападение, ранее заявлял, что одобряет действия "Исламского государства" и распространял в интернете информацию, связанную с террористической группой "Аль-Каида". Известно, что мужчина действовал в ответ на призыв атаковать "ИГ" со стороны стран коалиции.



Полиция застрелила Судеша Аммана

Отметим, что в 2018 году его на три года и четыре месяца отправили за решетку за распространение террористических материалов и сбор информации, полезной для террористических атак. За несколько дней до нападения он вышел из тюрьмы, отбыв лишь половину срока ареста.

Что известно о резне в Лондоне

Нападение произошло вечером в воскресенье, 2 февраля. Мужчина с ножом напал на прохожих людей и наносил ножевые ранения. Пострадали двое. Самого же злоумышленника полиция застрелила, а его действия квалифицировали как теракт.

Нападение на прохожих в Лондоне: смотрите видео