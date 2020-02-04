Теракт в Лондоні: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за різанину, яка сталася напередодні у Лондоні. Жодних деталей та доказів терористи не надали.
Тож цілком ймовірно, що їх заява базується на повідомленнях ЗМІ, а не на безпосередньому спілкуванні з нападником, повідомляє Independent.
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Сам 20-річний Судеш Амман, який скоїв напад, раніше заявляв, що схвалює дії "Ісламської держави" та поширював в інтернеті інформацію, пов'язану із терористичною групою "Аль-Каїда". Відомо, що чоловік діяв у відповідь на заклик атакувати "ІД" з боку країн коаліції.
Поліція застрелила Судеша Аммана
Зазначимо, що у 2018 році його на три роки та чотири місяці відправили за ґрати через розповсюдження терористичних матеріалів та збирання інформації, корисної для терористичних атак. За кілька днів до нападу він вийшов з в'язниці, відбувши лише половину терміну арешту.
Що відомо про різанину в Лондоні
Напад стався ввечері у неділю, 2 лютого. Чоловік із ножем напав на перехожих людей та завдавав ножових поранень. Постраждали двоє. Самого ж зловмисника поліція застрелила, а його дії кваліфікували як теракт.
Напад на перехожих у Лондоні: дивіться відео
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