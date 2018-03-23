Теракт во Франции: мужчина захватил супермаркет с заложниками

Во Франции обезвредили мужчину, который 23 марта обстрелял силовиков и захватил заложников в супермаркете в городе Треб.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего же в результате инцидента погибли два человека, еще столько же ранены – среди них и полицейский.

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По данным СМИ, заложник требовал освобождения Салаха Абдеслама – единственного живого террориста "Исламского государства", который совершил нападение на Париж в 2015-м. Сейчас он находится в тюрьме близ Парижа и ждет приговора суда.

Французская прокуратура открыла дело по факту нападения и классифицировала его как террористическую атаку. Правоохранители продолжают операцию в городе. В Треб немедленно отправился глава МВД Франции Жерар Коллон.

Информацию о том, что операция пока не завершена, подтвердил в своем Twitter премьер-министр Франции Эдуар Филипп.