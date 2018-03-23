Теракт у Франції: чоловік захопив супермаркет з заручниками

У Франції знешкодили чоловіка, який 23 березня обстріляв силовиків та захопив заручників у супермаркеті у місті Треб.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Усього ж внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще стільки ж поранені – серед них і поліцейський.

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За даними ЗМІ, заручник вимагав звільнення Салаха Абдеслама – єдиного живого терориста "Ісламської держави", який здійснив напад на Париж у 2015-му. Наразі він перебуває у в'язниці біля Парижу та чекає на вирок суду.

Французька прокуратура відкрила справу за фактом нападу та класифікувала її як терористичну атаку. Наразі правоохоронці продовжують операцію в місті. У Треб негайно вирушив очільник МВС Франції Жерар Коллон.

Інформацію про те, що операція поки що не завершена, підтвердив в своєму Twitter прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп.