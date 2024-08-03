Соответствующий документ глава Пентагона подписал в пятницу, 2 августа. Решение Остина в США раскритиковали.

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Трое террористов признали вину в обмен на отмену смертной казни

Подписанным меморандумом Ллойд Остин также освободил Сьюзан Эскальер, которая курирует военный суд Пентагона в военной тюрьме Гуантанамо на Кубе, от ее полномочий заключать досудебные соглашения.

"Я установил это, учитывая важность решения об открытии досудебного производства соглашения с обвиняемым по упомянутому делу, ответственность за такое решение должна возлагаться на меня как на высший орган власти согласно Закону о военных комиссиях 2009 года. Этим я отзываю ваши полномочия по упомянутому выше делу заключать досудебные соглашения и оставить за собой такие полномочия. С немедленным действием, осуществляя свои полномочия, я этим выхожу из трех досудебных соглашений, которые Вы заключили 31.07.2024 в упомянутом деле", – говорится в документе, который опубликовали в Пентагоне.

Неделей ранее, как пишет Reuters, были заключены соглашения о признании вины мужчиной, обвиняемым в организации терактов 11 сентября, Халидом Шейхом Мохаммедом, и двумя сообщниками.

Американский чиновник сказал, что они почти наверняка включали признание вины в обмен на отмену смертной казни,

– пишет издание.

Многие республиканцы, в частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, резко раскритиковали эти соглашения.

Добавим, что Мохаммед является самым известным заключенным Гуантанамо. Его обвиняют в организации заговора с целью завезти угнанный коммерческий пассажирский самолет к Всемирному торговому центру в Нью-Йорке и в Пентагон.